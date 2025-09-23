Forretningsanalytiker kompensation in United States hos Citadel spænder fra $155K pr. year for L2 til $350K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $325K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Citadel's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
