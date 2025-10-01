Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Finansanalytiker kompensationspakke in Raleigh-Durham Area hos Cisco udgør i alt $116K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cisco's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Total per år
$116K
Niveau
L8
Grundløn
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$13K
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos Cisco?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Cisco er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos Cisco in Raleigh-Durham Area ligger på en årlig samlet kompensation på $132,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cisco for Finansanalytiker rollen in Raleigh-Durham Area er $104,860.

Andre ressourcer