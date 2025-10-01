Virksomhedsoversigt
Cisco
Cisco Forretningsanalytiker Lønninger i Raleigh-Durham Area

Forretningsanalytiker kompensation in Raleigh-Durham Area hos Cisco spænder fra $77K pr. year for Grade 4 til $140K pr. year for Grade 10. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Raleigh-Durham Area udgør i alt $88.2K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cisco's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Cisco er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Forretningsanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsanalytiker hos Cisco in Raleigh-Durham Area ligger på en årlig samlet kompensation på $140,167. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cisco for Forretningsanalytiker rollen in Raleigh-Durham Area er $88,000.

Andre ressourcer