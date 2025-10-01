Forretningsanalytiker kompensation in Raleigh-Durham Area hos Cisco spænder fra $77K pr. year for Grade 4 til $140K pr. year for Grade 10. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Raleigh-Durham Area udgør i alt $88.2K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cisco's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Cisco er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)