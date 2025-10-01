Virksomhedsoversigt
Cisco
Cisco Forretningsdrift Lønninger i Greater Bengaluru

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cisco's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

₹13.94M

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Cisco er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdrift hos Cisco in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,615,914. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cisco for Forretningsdrift rollen in Greater Bengaluru er ₹1,618,003.

