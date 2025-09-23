Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Data Scientist samlede kompensation in United States hos CircleCI spænder fra $130K til $188K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CircleCI's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$147K - $171K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$130K$147K$171K$188K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos CircleCI er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Andre ressourcer