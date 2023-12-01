Virksomhedsoversigt
Circle Logistics
Circle Logistics Lønninger

Circle Logistics's løn spænder fra $22,425 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations i den lave ende til $85,425 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Circle Logistics. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Kundeservice Operations
$22.4K
Dataanalytiker
$50.3K
Data Scientist
$50.3K

Software Ingeniør
$70.4K
Teknisk Programleder
$85.4K
OSS

The highest paying role reported at Circle Logistics is Teknisk Programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $85,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Circle Logistics is $50,250.

