Cimpress Produktleder Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in Mumbai Metropolitan Region hos Cimpress udgør i alt ₹5.65M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cimpress's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
Total per år
₹5.65M
Niveau
PR3
Grundløn
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Cimpress?

₹13.94M

Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Cimpress er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktleder hos Cimpress in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig samlet kompensation på ₹11,527,837. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cimpress for Produktleder rollen in Mumbai Metropolitan Region er ₹5,647,991.

