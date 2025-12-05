Virksomhedsoversigt
Cigna
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Data Science Manager

  • Alle Data Science Manager Lønninger

Cigna Data Science Manager Lønninger

Den gennemsnitlige Data Science Manager samlede kompensation in United States hos Cigna spænder fra $168K til $240K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cigna's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$193K - $226K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$168K$193K$226K$240K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Data Science Manager indberetningers hos Cigna for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Cigna er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Data Science Manager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Science Manager hos Cigna in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $239,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cigna for Data Science Manager rollen in United States er $168,100.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Cigna

Relaterede virksomheder

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.