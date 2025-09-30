Software Ingeniør kompensation in Pune Metropolitan Region hos Ciena spænder fra ₹3.24M pr. year for P2 til ₹3.84M pr. year for P3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Pune Metropolitan Region udgør i alt ₹3.42M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ciena's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Ciena er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling