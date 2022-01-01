Virksomhedsoversigt
CI&T
CI&T Lønninger

CI&T's løn spænder fra $17,078 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $121,295 for en Produktdesign Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CI&T. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $26.6K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Løsningsarkitekt
Median $33.9K
Dataanalytiker
$20.2K

Data Scientist
$17.1K
Human Resources
$95.1K
Produktdesign Leder
$121K
Produktleder
$42.2K
Projektleder
$42K
Rekrutterer
$22.6K
OSS

Andre ressourcer