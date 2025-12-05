Virksomhedsoversigt
CI Global Asset Management
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
CI Global Asset Management Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Canada hos CI Global Asset Management spænder fra CA$84.9K til CA$119K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CI Global Asset Management's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/5/2025

$66.7K - $80.8K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos CI Global Asset Management in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$118,710. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CI Global Asset Management for Dataanalytiker rollen in Canada er CA$84,939.

