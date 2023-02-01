Virksomhedsoversigt
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Lønninger

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints's løn spænder fra $13,431 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $124,320 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $124K
Administrativ Assistent
$13.4K
Kundeservice
$56.3K

IT-teknolog
$45.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
$75.6K
UX Researcher
$98.5K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Church of Jesus Christ of Latter-day Saints er Software Ingeniør med en årlig samlet kompensation på $124,320. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Church of Jesus Christ of Latter-day Saints er $65,950.

Andre ressourcer