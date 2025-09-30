Virksomhedsoversigt
Chubb
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Aktuar

  • Alle Aktuar Lønninger

  • New York City Area

Chubb Aktuar Lønninger i New York City Area

Aktuar kompensation in New York City Area hos Chubb spænder fra $141K pr. year for Senior Actuarial Analyst til $319K pr. year for VP. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in New York City Area udgør i alt $155K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Chubb's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Se 6 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Chubb?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Aktuar tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Aktuar at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Aktuar role in New York City Area is $127,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Chubb

Relaterede virksomheder

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer