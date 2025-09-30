Aktuar kompensation in New York City Area hos Chubb spænder fra $141K pr. year for Senior Actuarial Analyst til $319K pr. year for VP. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in New York City Area udgør i alt $155K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Chubb's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
