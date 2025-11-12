Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør kompensation in United States hos Charles Schwab spænder fra $94.5K pr. year for 54 til $140K pr. year for 58. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $132K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Charles Schwab's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Charles Schwab er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)