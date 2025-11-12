Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Greater Dallas Area hos Charles Schwab spænder fra $81.1K pr. year for 54 til $152K pr. year for 58. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Dallas Area udgør i alt $155K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Charles Schwab's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
54
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
$169K
$151K
$0
$17.9K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Charles Schwab er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)