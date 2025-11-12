Virksomhedsoversigt
Charles Schwab
Charles Schwab Backend Softwareingeniør Lønninger i Greater Dallas Area

Backend Softwareingeniør kompensation in Greater Dallas Area hos Charles Schwab spænder fra $92.9K pr. year for 54 til $179K pr. year for 58. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Dallas Area udgør i alt $116K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Charles Schwab's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
54
Software Developer I(Entry Level)
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
Software Developer II
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
Software Developer III
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
Software Developer IV
$159K
$143K
$0
$16.5K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Charles Schwab er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Backend Softwareingeniør hos Charles Schwab in Greater Dallas Area ligger på en årlig samlet kompensation på $178,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Charles Schwab for Backend Softwareingeniør rollen in Greater Dallas Area er $115,000.

