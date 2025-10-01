Virksomhedsoversigt
Chainlink Labs
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Greater London Area

Chainlink Labs Software Ingeniør Lønninger i Greater London Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater London Area hos Chainlink Labs udgør i alt £134K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Chainlink Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per år
£134K
Niveau
L3
Grundløn
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Chainlink Labs?

£121K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på £22.8K+ (nogle gange £228K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
Options

Hos Chainlink Labs er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Chainlink Labs in Greater London Area ligger på en årlig samlet kompensation på £215,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Chainlink Labs for Software Ingeniør rollen in Greater London Area er £123,098.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Chainlink Labs

Relaterede virksomheder

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer