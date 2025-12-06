Virksomhedsoversigt
Chainlink Labs
Chainlink Labs Rekrutterer Lønninger

Den gennemsnitlige Rekrutterer kompensationspakke in United States hos Chainlink Labs udgør i alt $115K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Chainlink Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Median Pakke
Sourcer
Los Angeles, CA
Total per år
$115K
Niveau
L3
Grundløn
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Chainlink Labs?
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
Options

Hos Chainlink Labs er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Chainlink Labs in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $162,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Chainlink Labs for Rekrutterer rollen in United States er $107,500.

Andre ressourcer

