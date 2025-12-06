Hos Chainlink Labs er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

20 % optjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 2nd - ÅR ( 5.00 % kvartalsvis )

20 % optjenes i 3rd - ÅR ( 5.00 % kvartalsvis )

20 % optjenes i 4th - ÅR ( 5.00 % kvartalsvis )