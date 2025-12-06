Virksomhedsoversigt
Chainlink Labs
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Marketing

  • Alle Marketing Lønninger

Chainlink Labs Marketing Lønninger

Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in United States hos Chainlink Labs spænder fra $206K til $282K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Chainlink Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$223K - $265K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$206K$223K$265K$282K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Marketing indberetningers hos Chainlink Labs for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
Options

Hos Chainlink Labs er Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Marketing tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Chainlink Labs in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $281,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Chainlink Labs for Marketing rollen in United States er $205,800.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Chainlink Labs

Relaterede virksomheder

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.