Chainalysis
Chainalysis Salg Lønninger

Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in United States hos Chainalysis spænder fra $250K til $357K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Chainalysis's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$287K - $335K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$250K$287K$335K$357K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Chainalysis er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Chainalysis in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $356,616. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Chainalysis for Salg rollen in United States er $249,936.

