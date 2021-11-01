Virksomhedskatalog
Chainalysis
Chainalysis Lønninger

Chainalysiss løninterval spænder fra $143,068 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $310,896 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Chainalysis. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $160K
Produktchef
Median $211K
Software Engineering Leder
Median $290K

Administrativ assistent
$286K
Datascientist
$162K
HR
$279K
Marketing
$178K
Produktdesigner
$143K
Rekrutteringskonsulent
$162K
Salg
$311K
Løsningsarkitekt
$199K

Dataarkitekt

Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Chainalysis er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Chainalysis er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $310,896. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Chainalysis er $199,000.

