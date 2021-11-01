Chainalysis Lønninger

Chainalysiss løninterval spænder fra $143,068 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $310,896 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Chainalysis . Sidst opdateret: 8/17/2025