CGS Lønninger

CGSs løninterval spænder fra $33,690 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $196,980 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CGS . Sidst opdateret: 8/17/2025