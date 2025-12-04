Virksomhedsoversigt
CEVA
CEVA Ledelseskonsulent Lønninger

Den gennemsnitlige Ledelseskonsulent samlede kompensation in India hos CEVA spænder fra ₹612K til ₹835K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CEVA's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$7.5K - $9K
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$7K$7.5K$9K$9.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Ledelseskonsulent hos CEVA in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹835,231. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CEVA for Ledelseskonsulent rollen in India er ₹612,023.

Andre ressourcer

