Virksomhedskatalog
Certn
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Certn Lønninger

Certns løninterval spænder fra $60,581 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $123,533 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Certn. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $91.5K
HR
$60.6K
IT-specialist
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Certn er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi fællesskabet for at interagere med medarbejdere fra forskellige virksomheder, få karrierevejledning og mere.

Besøg Nu!

Ofte stillede spørgsmål

Korkeimmin palkattu rooli Certn:ssa on IT-specialist at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $123,533. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Certn:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $91,493.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Certn

Relaterede virksomheder

  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Stripe
  • Coinbase
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer