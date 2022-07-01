CertiK Lønninger

CertiKs løninterval spænder fra $102,000 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $653,250 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CertiK . Sidst opdateret: 8/17/2025