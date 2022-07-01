CertiK Lønninger

Virksomhedskatalog
CertiKs løninterval spænder fra $102,000 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $653,250 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CertiK. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $160K

Fuld stakk softwareingeniør

Datascientist
Median $102K
Data Science Leder
$209K

Produktdesigner
$146K
Produktchef
$219K
Projektleder
$653K
Cybersikkerhedsanalytiker
$175K
Software Engineering Leder
$624K
Andre ressourcer