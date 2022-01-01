Cerner Lønninger

Virksomhedsoversigt
Cerner
Cerner's løn spænder fra $2,387 i samlet kompensation om året for en Produktmanager i den lave ende til $195,640 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cerner. Sidst opdateret: 11/14/2025

Softwareingeniør
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Ledelseskonsulent
Median $58.3K
Løsningsarkitekt
Median $91.4K

Forretningsdrift
$53.3K
Forretningsanalytiker
$49.8K
Kundeservice
$51.7K
Dataanalytiker
$68.7K
Data Science Manager
$58.1K
Dataanalytiker
$63.7K
Human Resources
$14.1K
Informationsteknolog (IT)
$124K
Produktdesigner
Median $100K
Produktmanager
$2.4K
Programmanager
Median $95.8K
Salg
$196K
Salgsingeniør
$87.6K
Cybersikkerhedsanalytiker
$140K
Softwareingeniørmanager
$19.3K
Teknisk programmanager
Median $97.6K
Teknisk forfatter
$88.6K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Cerner er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $195,640. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cerner er $61,012.

