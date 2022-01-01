Cerner Lønninger

Cerner's løn spænder fra $2,387 i samlet kompensation om året for en Produktmanager i den lave ende til $195,640 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cerner . Sidst opdateret: 11/14/2025