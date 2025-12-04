Virksomhedsoversigt
CERN
Den gennemsnitlige Hardwareingeniør samlede kompensation in Switzerland hos CERN spænder fra CHF 74.9K til CHF 106K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CERN's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$105K - $125K
Switzerland
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$92.6K$105K$125K$131K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos CERN?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Hardwareingeniør hos CERN in Switzerland ligger på en årlig samlet kompensation på CHF 106,342. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CERN for Hardwareingeniør rollen in Switzerland er CHF 74,902.

