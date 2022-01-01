Ceridian Lønninger

Ceridians løninterval spænder fra $52,260 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $279,390 for en HR i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ceridian. Sidst opdateret: 8/17/2025
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Ceridian er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
