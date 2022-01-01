Virksomhedskatalog
Ceridian
Ceridian Lønninger

Ceridians løninterval spænder fra $52,260 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $279,390 for en HR i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ceridian. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Fuld stakk softwareingeniør

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Produktdesigner
Median $92K
Kundeservice
$52.3K

HR
$279K
Marketing
$137K
Produktdesign Manager
$106K
Produktchef
$67.4K
Projektleder
$82.6K
Rekrutteringskonsulent
$68.6K
Software Engineering Leder
$111K
Løsningsarkitekt
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Teknisk programleder
$101K
Vesting-plan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Ceridian er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Ceridian

