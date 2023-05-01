Ceribell Lønninger

Ceribells løninterval spænder fra $111,720 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $401,849 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ceribell . Sidst opdateret: 8/17/2025