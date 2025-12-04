Virksomhedsoversigt
Cerence
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Cerence Programmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Programmanager samlede kompensation in Taiwan hos Cerence spænder fra NT$1.67M til NT$2.28M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cerence's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Programmanager hos Cerence in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$2,278,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cerence for Programmanager rollen in Taiwan er NT$1,669,407.

Andre ressourcer

