Virksomhedsoversigt
Cerebras Systems
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Elektroingeniør

  • Alle Elektroingeniør Lønninger

Cerebras Systems Elektroingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Elektroingeniør samlede kompensation in United States hos Cerebras Systems spænder fra $168K til $234K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Cerebras Systems's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$180K - $212K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$168K$180K$212K$234K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Elektroingeniør indberetningers hos Cerebras Systems for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Cerebras Systems er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Elektroingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Elektroingeniør hos Cerebras Systems in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $234,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cerebras Systems for Elektroingeniør rollen in United States er $168,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Cerebras Systems

Relaterede virksomheder

  • ConsenSys
  • Ampere Computing
  • MineralTree
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerebras-systems/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.