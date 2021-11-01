Virksomhedskatalog
Cepheid
Cepheid Lønninger

Cepheids løninterval spænder fra $68,340 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $196,015 for en Programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cepheid. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Maskiningeniør
Median $140K
Softwareingeniør
Median $144K
Revisor
$147K

Biomedicinsk ingeniør
$194K
Kemisk ingeniør
$131K

Procesingeniør

Kundeservice
$68.3K
Datascientist
$151K
Finansanalytiker
$147K
Hardwareingeniør
$171K
Marketing-drift
$112K
Produktchef
$163K
Programleder
$196K
Projektleder
$168K
Indtægtsdrift
$181K
Teknisk programleder
$171K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Cepheid er Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $196,015. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Cepheid er $150,750.

