Centric Software Lønninger

Centric Softwares løninterval spænder fra $101,570 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $255,000 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Centric Software . Sidst opdateret: 8/17/2025