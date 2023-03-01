Virksomhedskatalog
Centric Software
Centric Software Lønninger

Centric Softwares løninterval spænder fra $101,570 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $255,000 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Centric Software. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Produktdesigner
Median $150K
Softwareingeniør
Median $123K
IT-specialist
$102K

Produktchef
$159K
Salg
$174K
Løsningsarkitekt
$255K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Centric Software er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $255,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Centric Software er $154,600.

Andre ressourcer