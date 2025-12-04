Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Kundesucces samlede kompensation in United States hos CentralSquare Technologies spænder fra $80.2K til $114K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CentralSquare Technologies's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$91.1K - $108K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$80.2K$91.1K$108K$114K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundesucces hos CentralSquare Technologies in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $113,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CentralSquare Technologies for Kundesucces rollen in United States er $80,190.

Andre ressourcer

