CentralSquare Technologies Lønninger

CentralSquare Technologiess løninterval spænder fra $50,388 i total kompensation årligt for en Teknisk forfatter i den nedre ende til $172,135 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CentralSquare Technologies. Sidst opdateret: 8/17/2025

Softwareingeniør
Median $90.2K

Fuld stakk softwareingeniør

Kundesucces
$99.5K
Datascientist
$102K

Indtægtsdrift
$111K
Cybersikkerhedsanalytiker
$96.5K
Løsningsarkitekt
$172K
Teknisk forfatter
$50.4K
Ofte stillede spørgsmål

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CentralSquare Technologies je Løsningsarkitekt at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $172,135. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CentralSquare Technologies je $99,495.

