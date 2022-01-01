CentralSquare Technologies Lønninger

CentralSquare Technologiess løninterval spænder fra $50,388 i total kompensation årligt for en Teknisk forfatter i den nedre ende til $172,135 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CentralSquare Technologies . Sidst opdateret: 8/17/2025