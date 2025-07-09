Virksomhedsoversigt
Centific
Centific Lønninger

Centific's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $287,430 for en Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Centific. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $70K

Full-Stack Softwareingeniør

Data Scientist
Median $95K
Kundeservice
$68.6K

Human Resources
$50.3K
IT-teknolog
$68.6K
Programleder
$287K
Teknisk Programleder
$80.1K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Centific er Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $287,430. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Centific er $70,000.

