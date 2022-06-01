Centerfield Lønninger

Centerfield's løn spænder fra $58,531 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $248,750 for en Marketing i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Centerfield . Sidst opdateret: 9/10/2025