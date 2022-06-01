Virksomhedsoversigt
Centerfield
Centerfield Lønninger

Centerfield's løn spænder fra $58,531 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $248,750 for en Marketing i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Centerfield. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
$122K
Marketing
$249K
Produktdesigner
$58.5K

Salg
$151K
Software Ingeniør
$101K
OSS

