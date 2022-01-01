Virksomhedsoversigt
Centene
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Centene Lønninger

Centene's løn spænder fra $42,785 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $193,463 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Centene. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Maskinlæringsindgeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Forretningsanalytiker
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuar
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Data Scientist
Median $99.1K
Dataanalytiker
Median $79K
Projektleder
Median $81K
IT-teknolog
Median $116K
Teknisk Programleder
Median $130K
Produktdesigner
Median $140K
Produktleder
Median $120K
Revisor
$78.4K
Administrativ Assistent
$42.8K
Forretningsudvikling
$97.3K
Data Science Leder
$193K
Finansanalytiker
$66.3K
Human Resources
$158K
Marketing
$191K
Programleder
$147K
Rekrutterer
$151K
Cybersikkerhedsanalytiker
$118K
Software Engineering Leder
Median $180K
Løsningsarkitekt
$145K

Data Arkitekt

UX Researcher
$98K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Centene er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $193,463. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Centene er $117,203.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Centene

Relaterede virksomheder

  • NRC Health
  • Quest Diagnostics
  • Fresenius Medical Care
  • DaVita
  • Cardinal Health
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer