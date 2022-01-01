Centene Lønninger

Centene's løn spænder fra $42,785 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $193,463 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Centene . Sidst opdateret: 9/9/2025