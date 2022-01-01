Virksomhedsoversigt
CEMEX
CEMEX Lønninger

CEMEX's løn spænder fra $20,031 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $47,179 for en Projektleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CEMEX. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Bygningsingeniør
$21.8K
Data Scientist
$20K
Projektleder
$47.2K

Software Ingeniør
$38.4K
OSS

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti CEMEX je Projektleder at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $47,179. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CEMEX je $30,112.

