Cellebrite Lønninger

Cellebrite's løn spænder fra $125,143 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $226,125 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cellebrite . Sidst opdateret: 9/9/2025