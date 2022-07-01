Virksomhedsoversigt
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Lønninger

Cedar Gate Technologies's løn spænder fra $2,665 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $162,185 for en Projektleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cedar Gate Technologies. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Data Scientist
$90.5K
Projektleder
$162K
Software Ingeniør
$5.7K

Teknisk Programleder
$2.7K
OSS

