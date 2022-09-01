Download App
Skift
Log ind
Opret konto
Alle Data
Efter Lokation
Efter Virksomhed
Efter Titel
Lønberegner
Diagramvisualiseringer
Verificerede Lønninger
Praktikpladser
Forhandlingsstøtte
Sammenlign Goder
Hvem Ansætter
2024 Lønrapport
Bedst Betalende Virksomheder
Integrer
Blog
Presse
Google
Softwareingeniør
Produktchef
New York City-området
Data Scientist
Udforsk efter forskellige stillinger
Levels FYI Logo
Lønninger
📂 Alle Data
🌎 Efter Lokation
🏢 Efter Virksomhed
🖋 Efter Titel
🏭️ Efter Branche
📍 Lønkort
📈 Diagramvisualiseringer
🔥 Realtids Percentiler
🎓 Praktikpladser
❣️ Sammenlign Goder
🎬 2024 Lønrapport
🏆 Bedst Betalende Virksomheder
💸 Beregn Mødeomkostninger
#️⃣ Lønberegner
Bidrag
Tilføj Løn
Tilføj Virksomhedsgoder
Tilføj Niveaumapping
Stillinger
Tjenester
Kandidattjenester
💵 Forhandlingscoaching
📄 CV-gennemgang
🎁 Giv en CV-gennemgang i gave
For Arbejdsgivere
Interaktive Tilbud
Realtids Percentiler 🔥
Kompensationsbenchmarking
Levels.fyi API
For Akademisk Forskning
Kompensationsdatasæt
Fællesskab
Download App
← Virksomhedsoversigt
CCC Intelligent Solutions
Arbejder du her?
Gør krav på din virksomhed
Oversigt
Lønninger
Goder
Jobs
Ny
Chat
CCC Intelligent Solutions Goder
Tilføj goder
Sammenlign
Forsikring, sundhed og velvære
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Hjem
Adoption Assistance
Økonomi og pension
401k
Frynsegoder og rabatter
Tuition Reimbursement
Vis data som tabel
CCC Intelligent Solutions Frynsegoder og fordele
Gode
Beskrivelse
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Udvalgte jobs
Ingen udvalgte jobs fundet for CCC Intelligent Solutions
Relaterede virksomheder
Stripe
Databricks
PayPal
Uber
Amazon
Se alle virksomheder ➜
Andre ressourcer
Årets slutlønrapport
Beregn total kompensation