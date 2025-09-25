Virksomhedsoversigt
Carousell
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

Carousell Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Singapore hos Carousell udgør i alt SGD 112K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Carousell's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total per år
SGD 112K
Niveau
L4
Grundløn
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Carousell?

SGD 210K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på SGD 39.4K+ (nogle gange SGD 394K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Software Ingeniør at Carousell in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 198,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Carousell for the Software Ingeniør role in Singapore is SGD 119,973.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Carousell

Relaterede virksomheder

  • Adyen
  • Zalando
  • Vistaprint
  • Shield AI
  • Collective[i]
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer