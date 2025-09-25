Virksomhedsoversigt
CarGurus
CarGurus Produktdesign Leder Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesign Leder samlede kompensation in United States hos CarGurus spænder fra $184K til $262K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CarGurus's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$209K - $238K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$184K$209K$238K$262K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos CarGurus er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



The highest paying salary package reported for a Produktdesign Leder at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $261,960. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Produktdesign Leder role in United States is $184,260.

