Virksomhedskatalog
Caption Health
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Caption Health Lønninger

Caption Healths løninterval spænder fra $129,848 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $186,563 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Caption Health. Sidst opdateret: 8/13/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Forretningsanalytiker
$130K
Produktchef
$187K
Softwareingeniør
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Caption Health is Produktchef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Caption Health

Relaterede virksomheder

  • BCG
  • FireEye
  • Modern Health
  • Mindstrong
  • Carbon Health
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer