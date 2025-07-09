Captain Fresh Lønninger

Captain Fresh's løn spænder fra $11,749 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $84,965 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Captain Fresh . Sidst opdateret: 9/7/2025