Capital Rx Lønninger

Capital Rxs løninterval spænder fra $122,640 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $150,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Capital Rx . Sidst opdateret: 8/13/2025