Capital Rx
Capital Rx Lønninger

Capital Rxs løninterval spænder fra $122,640 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $150,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Capital Rx. Sidst opdateret: 8/13/2025

Softwareingeniør
Median $150K

Fuld stakk softwareingeniør

Datascientist
$131K
Produktdesigner
$123K

Produktchef
$136K
Salg
$146K
