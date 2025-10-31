Virksomhedsoversigt
Capital One
Capital One UX-forsker Lønninger

Den gennemsnitlige UX-forsker kompensationspakke in United States hos Capital One udgør i alt $133K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capital One's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capital One
UX Design Researcher
Richmond, VA
Total per år
$133K
Niveau
Senior Product Designer
Grundløn
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX-forsker hos Capital One in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $264,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital One for UX-forsker rollen in United States er $134,000.

