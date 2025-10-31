Virksomhedsoversigt
Capital One
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programmanager

  • Alle Programmanager Lønninger

Capital One Programmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Programmanager kompensationspakke in Canada hos Capital One udgør i alt CA$91.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capital One's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$91.5K
Niveau
Associate
Grundløn
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Programmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Programmanager hos Capital One in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$261,977. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital One for Programmanager rollen in Canada er CA$85,493.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Capital One

Relaterede virksomheder

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer