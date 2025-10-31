Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Grafisk designer samlede kompensation in United States hos Capital One spænder fra $89.6K til $127K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capital One's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$102K - $116K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$89.6K$102K$116K$127K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Grafisk designer hos Capital One in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $127,440. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital One for Grafisk designer rollen in United States er $89,640.

